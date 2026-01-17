【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 0ー3 ヴィクトリーナ姫路（1月10日・女子第12節）【映像】身長差約20cmで完璧な一人ブロック女子バレーで、身長176cmの選手が195cmの長身アタッカーを一人でブロック。野中瑠衣は、意図的に打たせて封じ込めるような完璧な動きで、“古巣”相手に異彩を放った。1月10日に大同生命SVリーグ女子の第12節が行われ、ヴィクトリーナ姫路は敵地でAstemoリヴァーレ茨城と対戦。注目のシーンは試合序