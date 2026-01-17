「キレイだけど、可愛さもある大人の女性」をテーマに展開するdazzlinから、モデル藤井サチさんとのコラボレーションWinter ver.が登場します。今季で5度目となる人気企画は、冬の特別なシーンに寄り添うオケージョンアイテムが勢揃い。レースやサテンを贅沢に使用したドレスと、上品さと温もりを兼ね備えたコートがラインナップされ、纏うだけで気分が高まるコレクションに仕上がっています&