小野田紀美経済安保担当大臣の今年最初の記者会見となった16日の会見で、年始の伊勢神宮参拝の時にモーニングを着用していた理由について質問が出た。【映像】モーニング姿で伊勢神宮を参拝する小野田大臣（実際の様子）記者が「年始の伊勢神宮の参拝のとき、大臣、モーニング着用されていて、かなりネット上でも話題になっていた。女性閣僚のモーニング着用というのはこれまでなかなか機会がなかったと思うが、理由、意図など