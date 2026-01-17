J1神戸が阪神淡路大震災から31年目となった17日、公式SNSに「1・17の思い」を投稿した。阪神・淡路大震災から31年。ヴィッセル神戸も震災復興とともに歩んできました。これからも神戸の街と、神戸を愛する皆さんとともに歩み続けます。Wewillneverforget1.17神戸市中央区の東遊園地で行われた「阪神淡路大震災1.17つどい」の写真とともにメッセージを載せた。神戸は川崎製鉄水島サッカー部を母体に1995年1月にJリー