今朝8時40分ごろ、菅義偉元総理大臣が会見を開き、次の衆議院選挙に立候補しない考えを明らかにした。【映像】菅義偉元総理大臣「若い世代に変わってもらえるように」菅元総理は冒頭、「今度の衆議院選挙、私自身、不出馬を決めました」と述べ、「若い世代に変わってもらえるようにと考えているところだ」と説明した。不出馬を決断した最大の理由について問われると、菅元総理は「70代になってから、自分の政治家としての引