格上のSUVのパワートレインをコンパクトカーに日産は、1月9日から11日に開催された「東京オートサロン2026」において、「オーラNISMO RS Concept」を発表しました。量産モデルである「AURA NISMO」に、「エクストレイルNISMO」のパワートレインを搭載したハイパフォーマンスモデルのコンセプトです。ベースとなったオーラNISMOもスポーティなエアロを装着していましたが、オーラNISMO RS Conceptは、さらに派手で大きなエア