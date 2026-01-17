北海道・旭川東警察署は2026年1月16日、乗用車のタイヤが走行中に外れる事故があったと発表しました。午後5時半ごろ、乗用車の運転手から「タイヤのボルトが折れたようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、旭川市西神楽4線の市道を走行していた乗用車の運転席側のタイヤが突然外れたということです。タイヤは反対車線の歩道付近まで転がりましたが、この事故によるけが人はいませんでした。警察によりますと、運転手