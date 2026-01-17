2026年1月17日、北海道根室市でワゴン車とタンクローリーが衝突する事故があり、それぞれの車を運転していた2人が搬送されました。事故があったのは、根室市穂香の国道44号です。午前7時半すぎ、交差点でワゴン車とタンクローリーが衝突する事故がありました。警察によりますと、直進しようとした車両と右折しようとした車両が衝突したとみられるということです。この事故で、それぞれの車を運転していた2