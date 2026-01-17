神奈川県平塚市の国道1号を走るポニー＝16日16日午後4時15分ごろ、神奈川県平塚市の国道1号で「馬を目撃した」と近くの男性から110番があった。平塚署によると、市内の神社で飼育するポニーが暴れて脱走。関係者が約10分後に付近の路上で捕まえ、事故や負傷者は発生しなかった。同県では5日にも川崎市で、明治大馬術部の馬が脱走して市街地を走り回った。ポニーに気付き動画を撮影した人は「驚いたとしか言いようがない。いる