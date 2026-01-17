大阪・キタの不動産登記が所有者に無断で書き換えられた事件で、司法書士の男とともに逮捕された不動産会社「ネットラチェック」（解散）元代表の男（３３）（三重県桑名市）が、逮捕前の大阪府警の任意聴取で、「闇バイトに応募した」と述べていたことが捜査関係者への取材でわかった。ネットラチェック社は事件４か月前に設立され、同社に不動産の所有権が移転されていた。府警は元代表の男が何者かに雇われ、事件に関与した