巨人のリチャード内野手、田中瑛斗投手、中山礼都外野手があす18日午後7時から放送のフジテレビ系列「ジャンクSPORTSプロ野球12球団トーク日本シリーズSP2025」に出演する。収録を終えた際にリチャードは「楽しかったです。ちゃんと頑張って、結果残してまた出たいなと思います」と笑みを浮かべていた。プロ入り後、初のテレビ収録に参加した中山は「むちゃくちゃ楽しかったです。浜田さんの凄さ、実感しました」と笑み