“ミギータ”の愛称で親しまれたソフトバンクの元外野手・真砂勇介さん（３１）は、プロ野球を離れた後、社会人野球でのプレーを経て２０２４年シーズン限りで現役を引退した。２５年から福岡の産業資材商社「株式会社オーテック」で営業マンとして第２のキャリアを歩み出している。アルバイト経験すらない世界に飛び込み、覚えることだらけの毎日――。“オールドルーキー”の挑戦を追った。京都・西城陽高から１２年ドラフト４