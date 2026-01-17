元プロ野球選手で現役時代は日ハム・巨人・中日で活躍し、2000安打も達成しているレジェンド、小笠原道大さん（52）の長女でタレントの小笠原茉由さん（27）が2026年1月12日、自身のインスタグラムを更新し、誕生日を報告。父・道大さんとの親子ショットも披露した。「父とツーショットも撮りました」小笠原さんは、「本日1月12日私事ではございますが27歳を迎えました」と報告し、自身のソロショットと道大さんとの笑顔ショットを