日経新春杯の攻略POINT 【ハンデ】55～57キロの馬が軸に最適 まず、トップハンデの馬は延べ13頭で［1・1・1・10］。 連対したのが近年の22、23年でもアテにはしづらく、逆に54キロ以下の馬が馬券圏内を独占したのも20年の１度だけ。 残る９年は施行場所を問わず、55 ～57キロの馬が馬券に絡んでおり、３連系の軸はこの範囲から選びたい。 日経新春杯過去10年のデータ 【出典】『中央競馬