◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１月１７日、栗東トレセンサブマリーナ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）が一変を狙っている。前日は明るくなった後半の時間帯の坂路で６７秒４―１５秒８。「まずまずの仕上がりだと思います」と久保淳助手は口にする。前走は同舞台で１６着とまさかの大敗を喫したが、「乗った感じではストライドも大きいし、跳びがきれいな