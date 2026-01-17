菅義偉元首相は１７日、横浜市内で会見し、次期衆院選に出馬せず、政界を引退すると表明した。以下、報道陣とのやりとり。菅義偉氏「皆さん、おはようございます。予定されております今度の衆議院選挙、不出馬を決めまして、若い世代に変わってもらえるように考えているところであります。後援会を中心に打ち合わせをさせていただきました」―引退の理由は「現在、７７歳であります。７０代になってから、政治家としての