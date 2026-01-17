実業家・進撃のノアが、誕生日の思い出ショットを披露した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「日本時間の誕生日とハワイ時間の誕生日」と題して投稿。今月１２日に３１歳のバースデーを迎え、ハワイで友人らと過ごす様子をストーリーズにアップしていた。「いつも辛い時も嬉（うれ）しい時も、共に涙流してくれてありがとうございます！本当に出会えた事に感謝しています！一生かけても恩返しできるかわかんないけ