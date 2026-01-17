ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）が俳優として新境地を見せている。テレビ朝日系ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（土曜、後１１・００）で主演を務め、ラブサスペンスに初挑戦。「大人な役を演じさせていただける年齢なんやな」と実感しつつ、活動の中で変化してきた思いを明かした。手足がすらりと長く、抜群のスタイルが際立つ。今年は２００６年の入所から２０周年で、ＷＥＳＴ．としてデビューしてから１２周年。アイド