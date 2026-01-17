バドミントンの試合形式が、これまでの「２１点制３ゲーム」から「１５点制３ゲーム」に移行する。今年の世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）の総会を経て正式に決まる見通しで、選手に与える影響とは−。◇◇２０２８年ロサンゼルス五輪を見据えたルールの変更が行われる。２５年１２月、日本バドミントン協会がＢＷＦの理事会で「１５点マッチ」が承認されたことを発表した。今年行われるＢＷＦの総会で正式決定する見通