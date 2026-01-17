高知競馬の濱尚美騎手（24＝那俄性）が17日、自身のSNSを通じ、第1子を出産したことを発表した。投稿では「2026.01.10 16:50第一子が誕生しました」とし我が子を抱くショットとともに報告。「母子共に健康で退院することができ、皆さんに報告させていただきました」と伝えた。「最初から最後まで付き添ってくれた夫には本当に感謝しています」とした上で「1.10は私達夫婦にとって一生忘れることのない素敵な1日となりまし