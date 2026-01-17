女子ゴルファー阿部未悠（２５）が１６日、インスタグラムを更新。巨人・甲斐を中心に行われている「大分合宿」に参加したことを報告した。阿部は「大分合宿２０２６今年も一足お先に終了しました！」と、集合写真や雪降る中でのトレーニングの様子などを投稿。球場でキャッチボールを行っている写真もあった。甲斐や他の選手、スタッフに感謝を伝え「今回も筋肉が取れるのではというレベルの筋肉痛と戦いながらウェイトと