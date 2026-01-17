腎臓は体内の老廃物を濾過し、身体の水分や電解質のバランスを保つ重要な臓器です。機能が低下しても痛みなどの症状が現れにくいため、異常に気づくのが遅れがちです。定期的な健康診断は、症状が出る前に腎臓の状態を確認できる重要な機会となります。血液検査と尿検査により、腎機能の変化を早い段階で捉えることができます。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014