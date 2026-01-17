札幌・手稲警察署は2026年1月16日、帰宅途中の10代女性が男に体を触られる不同意わいせつ事件が発生したと発表しました。午後8時半ごろ、女性の家族から「娘が家に帰ってくる途中にわいせつ被害にあったようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、女性は午後8時すぎ、札幌市手稲区の路上を歩いていたところ、後ろから来た男に突然無言で体を触られるなどの被害にあったということです。男はそのまま現場から立ち去りま