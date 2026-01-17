おばけのマンガ家【漫画】本編を読む「先生、アニメ化ですよ!!」と喜び勇んで担当編集が飛び込んできた。漫画家は担当編集の話は一切聞かず間髪入れずに「断ーーーる!!」と叫んだ。一体なぜか…!?担当編集は「くそー。編集長に何て言えば…」と頭を抱えるのであった…。本作の作者は、「good!アフタヌーン」(講談社)の2024年9号で「峰家の双子は似ていない」が掲載された漫画家・高野准(@takano_66)さんである。高野さんはこれまで