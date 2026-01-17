16日午後3時45分ごろ、秋田県仙北市角館町の住宅敷地内で、農業菅原正美さん（78）が水路の中で倒れているのを帰宅した妻が見つけ、119番した。病院に搬送されたが死亡が確認された。除雪中に水路に落ちたとみられる。仙北署によると、水路は幅70センチ、深さ60センチ。同日午後2時ごろに妻が外出した際、菅原さんは除雪機で作業中だった。