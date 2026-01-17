千葉県警千葉北署は１６日、自称同県市川市新田、中国籍の会社員の男（３４）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は１６日午後０時５０分頃、勤務する千葉市稲毛区六方町の物流センターの休憩室で、同県四街道市の女性会社員（３０）の後頭部などを中華包丁で複数回切りつけ、殺害しようとした疑い。「包丁で切りつけたことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と話している。女性の命に別条はない。センタ