フリーアナウンサー徳光和夫（84）が17日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。肺がんのため、1日に肺がんのため亡くなった元TBSアナウンサー久米宏さんについて語った。オープニングで「今週一番のショックはやっぱり、久米宏さんの逝去ですね」と久米さんの訃報に触れると、「希代の放送人ですよ、彼はね。革命児でもあったわけでございますけど」と評した。久米さんには2年ほど会っておら