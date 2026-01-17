昨季は自身初の30本塁打＆30盗塁を達成ヤンキースのジャズ・チゾムJr.内野手が、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の英国代表メンバーに選出されたことが分かった。ポッドキャスト番組「WBC Central」の司会を務めるショーン・スプラドリング氏が伝えている。チザムは2020年9月にマーリンズでメジャーデビュー。2021年にはバハマ出身選手で初めて開幕戦デビューを果たした。身体能力を活かしたプレーに