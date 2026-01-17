ストーリーズに投稿ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、自身のインスタグラムを公開。ドジャース選手たちのボブルヘッドを背景に、キャラクターのスピーカーホルダーが写った写真を投稿した。リンク先にはアンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」を紹介。同社がグラフィックアーティストVERDY（ヴェルディ）氏とのコラボ商品のようだ。（Full-Count編集部）