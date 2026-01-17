マヂカルラブリー・野田クリスタルが先月３１日に開催した無観客オンラインライブ「野田クリスタル初セクシーカウントダウンｉｎＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ」が大きな反響を受け、再配信が決定した。期間は、１月１７日１０：００から１月３１日２３：５９まで。前回の３０００人規模を大幅に上回るスケールで開催された今回、テーマに掲げたのは「セクシー」。約１万人収容可能の「ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡ