１６日、夕食会に先立ち、カーニー首相（中央右）と会談する何立峰氏（中央左）。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京1月17日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は16日夜、カナダのカーニー首相と北京で中国カナダ貿易・投資夕食会に出席し、あいさつした。１６日、中国カナダ貿易・投資夕食会であいさつする何立峰氏。（北京＝新華社記者／丁林）