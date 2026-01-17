“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな＝31）が16日までインスタグラムを更新。キャミソール姿を投稿した。堀江アナは「テーマは『自分らしく生きる』私の“2つの顔”を切り取っていただいています」とコメントし、青のキャミソールにデニムコーデを披露。胸元の大きく開いたキャミソールからは、白い谷間を露出させている。この姿にフォロワーからは「目のやり場に……」「あふれそうなグラマラス」