俳優の窪塚洋介（46）が16日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、森田剛（46）と宮沢りえ（52）夫妻とのショットを投稿した。窪塚は「森田剛＆宮沢りえ夫妻meets Sami−T @多摩ヒルズ」と説明を添え、森田、宮沢、DJのSAMI−Tとのゴルフ場での集合写真を公開した。森田と宮沢は18年3月、結婚した。