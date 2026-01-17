歌手浅香唯（56）が16日までに、インスタグラムを更新。最新グラビアを披露した。浅香は「グ・グ・グラビアです」とコメントし、最新グラビアを投稿した。グレー基調のジャケットを羽織り、黒のショートパンツとハイソックスを着用。ほっそりとした美脚を見せている。続けて「セクシー系じゃなくてごめんなさいでしたって…誰も期待してないかっ」とつづった。この投稿にフォロワーからは「なんか〜日に日に若返ってない?」「や