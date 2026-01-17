アイドルグループ・日向坂46の藤嶌果歩が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）の表紙＆巻頭に登場する。【写真】愛くるしい冬グラビア！圧倒的透明感を誇る藤嶌果歩日向坂46の四期生として、圧倒的な透明感と愛くるしさで大人気の“かほりん”こと藤嶌果歩が、1年ぶりにアップトゥボーイの表紙巻頭に登場。冬の澄み渡る空気の中で、藤嶌が放つ唯一無二の光を20ページの超ロンググラビアに凝縮した。冬の