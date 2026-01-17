韓国の俳優ソン・ガンの2年ぶりの来日ファンミーティング『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND 2＞IN JAPAN』が、24日0時より、動画配信サービスFODで独占配信されることが決定した。【写真】腕筋にドキッ！ファンミで真剣に挑む姿を見せるソン・ガン韓国ドラマ『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home−俺と世界の絶望−』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきた