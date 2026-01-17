「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされたタレント、林ゆめ（30）が16日までにインスタグラムを更新。トレーニングウエア姿を公開した。林は「これから運動を始めたい人に」とコメントし、ジムでの姿を写真と動画で投稿。林はトレーニング用のブラトップとタイツを着用し、引き締まった美ボディーを見せつけている。この姿にフォロワーからは「ムキムキ」「背中のお肌綺麗ね」「くびれすごいね」「背中すご!」とコ