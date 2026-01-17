パランティア・テクノロジーズ社幹部と意見交換する小泉防衛相（奥右から2人目）＝16日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】小泉進次郎防衛相は16日（日本時間17日）、米首都ワシントンなどで防衛産業に関する米企業を視察した。米データ解析大手「パランティア・テクノロジーズ」では、防衛面での人工知能（AI）や無人機を活用した最先端技術に関し、意見交換。政府が2026年中に目指す安全保障関連3文書の改定に向けた議論