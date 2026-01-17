ギタリスト山本恭司（69）が17日、X（旧ツイッター）を更新。16日、東京ガーデンシアターで開催したライブに来場したファンに、感謝を示した。「皆さんどうもありがとうございました♪」と記し「国内外からあんなに大勢の人が集まってくださり、こんなライブができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と続け、客席バックのメンバー写真とメンバー5人が肩を組むステージ写真を公開した。また、同ラ