シンガー・ソングライター平松愛理（61）が17日、公式YouTubeを更新し、阪神・淡路大震災の発生から31年を迎えた、故郷神戸に思いを届けた。冒頭、「忘れてはならないことがある31年前の今日起きたこと我が故郷神戸へ追悼の意を込めて平松愛理」とメッセージを送り、復興支援ソング「美し都〜〜がんばろやWe Love KOBE〜」を歌った。震災で神戸市の実家が全壊した平松は、95年から自分にできることを続け、97年からは「音楽