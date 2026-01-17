全日本プロレスは１６日、都内で２５日の幕張メッセ国際展示場ホール４大会で対戦する三冠王者・宮原健斗と挑戦者・タロースの記者会見を行った。会見で宮原は身長２１３センチの挑戦者を「全日本プロレスの三冠戦史上、最も大きい相手だということは間違いない。史上最大の敵だと言っても過言じゃない」と警戒し「そんな２メートル１３センチの男に、挑戦者が決まり、俺は精神的に憂鬱になり、顔にできものができた。ただ、