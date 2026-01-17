大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝17日午前、東京都文京区の東大本格的な入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストが17日、全国650会場で始まった。出願者は昨年より1066人多い49万6237人で2年連続の増加。日程は2日間で、17日は地理歴史と公民、国語、外国語があり、英語はリスニング試験も実施される。出願者のうち、高校などを今春卒業予定の現役生は42万311人で5657人減った一方、既卒者は7万1310人と6336人