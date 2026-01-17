ギタリスト山本恭司（69）率いるハードロックバンドVOW WOWが16日、東京ガーデンシアターで、3rdアルバム「III」発売40周年を記念したライブ「The 40 Years of VOW WOW III Celebration」を行った。オリジナルメンバーの山本、人見元基（ボーカル）、厚見玲衣（キーボード）に加え、サポートメンバーとして前回に引き続きベースは永井敏己、ドラムには山本の息子、真央樹が参加となった。23日にはなんばHatchで、大阪公演を開催。