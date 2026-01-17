ミネソタ州のティム・ウォルズ知事＝5日、セントポール（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は16日、司法省がミネソタ州のウォルズ知事と同州ミネアポリスのフレイ市長に召喚状を出したと報じた。ミネアポリスでは不法移民摘発に当たる移民・税関捜査局（ICE）職員に対する地元住民らの抗議が続いており、トランプ政権は圧力を強めた形だ。同紙によると、召喚は連邦職員の職務妨害に関する捜査の一環と