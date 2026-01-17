アメリカのトランプ政権が16日、ICE＝移民税関捜査局の業務を妨害しようと共謀した疑いでミネソタ州知事とミネアポリス市長を捜査していると、アメリカメディアが報じました。アメリカ・CBSの16日の報道によりますと、司法省はミネソタ州のウォルズ知事とミネアポリス市のフレイ市長がICEによる職務執行を妨害しようと共謀したとして、捜査しているということです。アメリカ政府関係者の話として、トランプ政権がミネアポリス地域