中国の何立峰副総理は2026年世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に出席するためスイスを訪問します。スイス滞在中には、スイス連邦委員兼経済・教育・研究相のパルムラン氏と会見する予定です。（提供/CRI）