文化財の修復に使うのりをつくる「寒糊（かんのり）炊き」が16日、福岡県太宰府市の九州国立博物館（九博）であった。最も寒さが厳しくなる大寒の前後に行われる伝統行事。昔ながらの製法で重労働のため、文化財修復の専門家だけでなく、九博の職員やボランティアら約100人が作業に加わった。