地区シリーズのドジャース戦で二塁打を放つフィリーズのJT・リアルミュート＝25年10月、フィラデルフィア（AP＝共同）米大リーグのフィリーズが、フリーエージェントになっていた34歳の捕手リアルミュートと3年総額4500万ドル（約71億円）で再契約に合意したと16日、メジャー公式サイトが伝えた。毎年500万ドルの出来高も付く。右打ちで通算180本塁打のリアルミュートは昨季134試合に出場して打率2割5分7厘、12本塁打、52打点