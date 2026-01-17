自民党の菅義偉元首相（77）＝衆院神奈川2区＝は17日、次期衆院選に立候補しないと正式表明した。「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」と横浜市で記者団に語った。菅氏は2012年12月、第2次安倍晋三内閣の官房長官に就任。在任期間は安倍氏の首相退陣まで歴代最長の約7年8カ月となった。記者団の取材に先立ち、市内に集まった支援者らを前に不出馬の意向を伝えた。