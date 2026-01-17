つくばと柏、２つの次世代モビリティシティを結ぶTX。終点のつくばは地下駅で、一駅前の高架上駅・研究学園での走行シーン（筆者撮影）「沿線とともに進化する鉄道！」。東京・秋葉原と茨城県つくばを結ぶつくばエクスプレス（TX）が、開業20周年を記念して2025年夏に発行したパンフレットに、こんなフレーズが見付かりました。TX沿線をみれば、起終点が電脳タウンの東京・秋葉原と研究学園都市の茨城県つくば。真ん中に多くの教育